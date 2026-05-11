La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 130 mil 779 ciudadanos de la región Ica no participaron en las Elecciones Generales 2026 realizadas el pasado domingo 12 de abril, de acuerdo con el reporte oficial elaborado tras el procesamiento del 100% de las actas electorales.

Ausentismo electoral

Según la entidad electoral, ya fueron contabilizadas las 2,443 actas correspondientes a toda la región, sin registrarse ningún acta pendiente ni para envió al Jurado Electoral Especial. La actualización oficial fue emitida el domingo 10 de mayo a las 10:45 de la mañana.

En total, la región Ica contó con 713 mil 997 electores hábiles para sufragar en los comicios donde se eligió presidente, diputados y senadores. De esa cifra, 583 mil 218 ciudadanos acudieron a las urnas, mientras que el ausentismo electoral alcanzó el 18.316% del padrón regional. En contraste, la participación ciudadana llegó al 81.684%.

El mayor número de ausentes se registró en la provincia de Ica, donde 60 mil 642 ciudadanos no emitieron su voto. Le siguió la provincia de Chincha Alta con 31 mil 198 electores ausentes, mientras que en Pisco el ausentismo alcanzó los 22 mil 391 ciudadanos.

En tanto, en la provincia de Nasca se reportó que más de 13 mil personas no acudieron a sufragar, mientras que en Palpa la cifra de ausentes fue de 2,857 ciudadanos.

Tras concluir el proceso de contabilización de actas, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que los ciudadanos que no acudieron a votar deberán asumir las multas establecidas por la normativa electoral vigente.

De acuerdo con la normativa, la multa por no votar será de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres, 55 soles para ciudadanos de distritos pobres y 27.50 soles para quienes viven en zonas catalogadas como de extrema pobreza.

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