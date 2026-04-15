El proceso de conteo de votos en la región Ica continúa mostrando un escenario electoral ajustado y con resultados que empiezan a perfilar a los posibles representantes al Senado y la Cámara de Diputados bajo el nuevo sistema bicameral.

Avance de resultados

Con el avance del escrutinio al 15 de abril a las 10:10 de la mañana alrededor del 30.86% de actas contabilizadas, la agrupación política Fuerza Popular se ubica como la fuerza con mayor ventaja en la región iqueña, asegurando provisionalmente posiciones clave en la distribución de escaños.

En el caso del Senado Regional, el resultado favorece a Rafael Yamashiro Ore, quien se perfila como el virtual representante de Ica, al encabezar la lista más votada dentro del sistema de elección por organización política. Sin embargo, su votación individual es baja con 1071 votos al 11.54% de actas contabilizadas.

Para la Cámara de Diputados, donde la región de Ica cuenta con cuatro escaños, el panorama es más competitivo. Hasta el momento, Fuerza Popular tendría al menos un asiento prácticamente asegurado con Carlos Zegarra Sánchez (2921 votos), mientras que los demás cupos se mantienen en disputa entre diversas agrupaciones debido a la dispersión del voto.

En el ámbito de las preferencias individuales, destaca la candidatura de Verónica Yonz, de Renovación Popular, quien encabeza la votación personal en la región con 3324 votos, pese a que su partido no lidera el conteo general de organizaciones en la región.

También figuran en competencia otros postulantes como José Yataco Torrealva (2247 votos), del partido Obras, así como Lila Marianela Prado (1554 votos), del Partido del Buen Gobierno, quienes se mantienen dentro de los márgenes de disputa por los escaños restantes.

El escenario en Ica refleja una fuerte fragmentación del electorado, donde el voto preferencial individual no necesariamente se traduce en curules seguras, debido al peso del sistema de cifra repartidora.

Las autoridades electorales continúan con el procesamiento de actas, por lo que los resultados podrían variar conforme avance el escrutinio oficial.

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