La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que la diferencia entre el segundo y tercer lugar en la elección presidencial alcanza 122,191 votos, con el 75.13% de actas contabilizadas a nivel nacional.

Según el reporte oficial actualizado el 14 de abril de 2026 a las 09:03 a. m., el candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla ocupa el segundo lugar con 1,689,346 votos, equivalentes al 12.805% de votos válidos.

Jorge Nieto se mantiene cerca del segundo lugar

El candidato Jorge Nieto Montesinos se ubica en el tercer lugar con 1,566,155 votos, que representan el 11.872% de votos válidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 122,191 votos, lo que mantiene abierta la disputa por el pase a una eventual segunda vuelta electoral.

Este margen es considerado relevante en el contexto del avance del escrutinio, debido a que aún queda un porcentaje significativo de actas pendientes por procesar.

Keiko Fujimori lidera el conteo preliminar

En el primer lugar se mantiene la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi, con 2,227,679 votos, equivalente al 16.88% de votos válidos, según los datos del sistema oficial.

En tanto, el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino registra 1,326,904 votos, que representan el 10.058% de votos válidos, ubicándose en el cuarto lugar.

Más del 75% de actas contabilizadas a nivel nacional

El reporte oficial señala que se ha contabilizado el 75.13% de actas, de un total de 92,766 actas previstas para el proceso electoral.

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Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.