En el Perú, el derecho al voto se adquiere a partir de los 18 años. De acuerdo con la Constitución Política y la Ley Orgánica de Elecciones, el sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos hasta los 70 años. A partir de esa edad, el voto pasa a ser facultativo.

Para ejercer el derecho al voto, el ciudadano debe presentarse en la mesa de sufragio que le corresponde según su domicilio, portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) y figurando en el padrón electoral.

El padrón se elabora en función del domicilio registrado en el DNI, por lo que solo se puede votar en la circunscripción asignada.

El voto no solo es un derecho ciudadano, sino también una obligación legal. Quienes no acuden a votar sin una justificación válida reciben una multa electoral.

Actualmente, la sanción por omisión al sufragio equivale al 2% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que representa S/ 99. En el caso de quienes fueron designados como miembros de mesa y no cumplieron con esta función, la multa asciende al 5% de la UIT, es decir, S/ 247,50.

Además, el DNI es el único documento válido para identificarse y votar. Mantener sus datos actualizados, como dirección y estado civil, es obligatorio y su incumplimiento también puede generar sanciones.