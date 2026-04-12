La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que solicitará el inicio de una investigación disciplinaria contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, tras las demoras registradas durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

La medida incluye la evaluación de su desempeño y del proceso de ratificación en el cargo, cuyo análisis será elevado al pleno de la institución.

En su pronunciamiento, l a JNJ exhortó a los organismos del sistema electoral a actuar con autonomía y a cumplir sus funciones dentro del marco constitucional y legal , con el objetivo de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Asimismo, indicó que se mantendrá vigilante ante cualquier hecho que pudiera afectar la voluntad popular durante los comicios.

En paralelo, la ONPE informó sobre retrasos en la entrega de material electoral en distintos locales de votación de Lima Sur, principalmente en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

Según precisó la entidad, el material debía llegar alrededor de las 8:00 a. m., afectando a 75 locales, lo que representa el 0.72 % del total nacional de centros habilitados.