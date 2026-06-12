El canciller Carlos Pareja informó que 309 550 peruanos residentes en el extranjero participaron en la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

“Es un número bastante importante”, señaló el canciller, al destacar que la participación superó ampliamente la registrada en las elecciones de 2021, cuando votaron alrededor de 220 000 peruanos en el exterior.

Pareja sostuvo que, durante el actual proceso electoral, las actas y cédulas de sufragio “estuvieron protegidas” por los miembros de mesa desde la instalación de las mesas hasta la culminación del escrutinio.

“No es posible que puedan ser abiertas o alteradas en forma alguna sin que sea detectada”, resaltó.

El titular de Relaciones Exteriores, quien recibió en Lima a las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la Unión Europea, aprovechó la ocasión para agradecer el compromiso mostrado por el personal consular y los voluntarios que colaboraron en la jornada electoral.

“No es posible que puedan ser abiertas o alteradas en forma alguna sin que sea detectada”, sostuvo.