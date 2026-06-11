Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, reiteró ante el Poder Judicial su solicitud para que se excluya el delito de organización criminal que le atribuye la Fiscalía en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Boluarte interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida el pasado 29 de mayo por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró infundado el pedido de su defensa para excluir el delito de organización criminal de la investigación.

En su recurso, la defensa legal de Boluarte pide que el órgano superior deje sin efecto la decisión apelada y, en su lugar, declare fundada la excepción de improcedencia de acción presentada a favor de su representado.

Tras comprobar que el recurso cumplía con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió el pasado 10 de junio “conceder” la apelación presentada por Nicanor Boluarte y elevarla a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta instancia deberá evaluar su admisión a trámite y, de ser el caso, convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes involucradas antes de emitir una decisión en los próximos días.

Como parte de la investigación preparatoria del caso ‘Los Waykis en la Sombra’, la Fiscalía también atribuye a Nicanor Boluarte los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.