El papa León XIV, máximo representante de la Iglesia Católica a nivel mundial, confirmó su visita a Perú a mediados de noviembre. Esta visita también comprende un periplo por la ciudad de Cusco, donde sus autoridades políticas y eclesiásticas se reúnen para establecer los lineamientos de orden y seguridad para la fecha.

El arribo del citado papa constituye toda una fiesta para la ciudadanía creyente, por lo que se calcula la llegada de 800 mil personas a la Ciudad Imperial, entre feligreses y turistas, como indicó el padre Hebert Challco, coordinador general de Pastoral Cusco.

“No se puede pensar en grupos reducidos, normalmente cuando el papa llega a algún lugar son eventos multitudinarios, en Chiclayo se estima un millón o millón y medio, en Lima en el escenario principal serían tres millones, en Cusco se está proyectando unas 800 mil personas”, mencionó.

También citó que el 18 de agosto la Iglesia en Cusco se reunirá con las principales autoridades de la ciudad para ‘aterrizar’ las propuestas y compromisos asumidos para la fecha, ya que la última semana de agosto una comitiva del Vaticano llegará a Cusco para validar todos los preparativos y a su vez confirmar la fecha y hora exacta de la llegada de León XIV a la antigua capital del Tahuantinsuyo.

“Las responsabilidades y preparación de la ciudad, que no solamente sean en base al ornato, sino también en base a las comisiones y todo lo que implica este tipo de eventos, porque si hablamos de la visita del papa el ’85 a Cusco, hoy ya no tenemos esa cantidad de gente, la población en Cusco ha crecido, esta visita es para todo el sur del Perú, vamos a tener gente y las autoridades deben proponer los medios suficientes para esta visita”, acotó.

PREPARATIVOS

Desde el Palacio Arzobispal del Cusco, el monseñor Richard Alarcón, arzobispo metropolitano del Cusco, acompañado de los integrantes de la Comisión Arquidiocesana para la Visita Papal, brindó información sobre las acciones que se vienen desarrollando ante la próxima visita de León XIV a Perú.

En este marco, se confirmó que a Cusco le corresponderá recibir al santo padre durante uno de los días previstos para su visita al país en noviembre de 2026, cuya fecha específica será comunicada luego de una última reunión con la comisión del Vaticano.

“Se han presentado diversas propuestas y consideraciones vinculadas a la presencia del papa en Cusco. Estas propuestas se encuentran sujetas a la evaluación y determinación de las autoridades competentes, por lo que cualquier información relacionada con el programa, actividades o lugares deberá ser comunicada únicamente cuando cuente con la respectiva confirmación oficial”, señalaron en relación a las actividades que hará el papa en la Ciudad Imperial.

Del mismo modo, informaron que el domingo 6 de setiembre se ha previsto el lanzamiento de una actividad de preparación espiritual y pastoral para la visita, que marcará el inicio de las acciones de preparación de todos los fieles creyentes para recibir al santo padre.

DATO

Desde PromPerú han confirmado la dación de casi dos millones de soles para obras y preparativos al norte del país referentes a la denominada ‘Ruta del León’, en Cusco las autoridades esperan una iniciativa similar, aún no se ha oficializado nada al respecto.