La Contraloría General evidenció que en los años 2024 y 2025 hubo una sobrecarga de 91 836 personas en la antigua ciudad inca de Machu Picchu en Cusco debido a que su ingreso no fue contabilizado como parte del aforo permitido. Ello ha generado el deterioro progresivo del Santuario Histórico, lo que representa una amenaza para su conservación e incluso el riesgo de perder la categoría de patrimonio cultural de la humanidad otorgado por la Unesco.

Por esta situación se identificó la presunta responsabilidad administrativa de tres servidores públicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, del Ministerio de Cultura, quienes no administraron ni controlaron el número de visitantes a la Llaqta mediante un registro previo en la plataforma estatal TuBoleto.cultura.pe para ser contabilizados, y por haber aprobado un documento interno que establece que el ingreso de los guías de turismo no afecta el aforo, lo cual carece de respaldo técnico o legal.

En el Informe de Auditoría N° 007-2026-2-5765-AC se señala que entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 ingresaron sin ser registrados en la plataforma estatal ciudadanos y residentes de Cusco de forma directa (con ingreso gratuito los domingos) y a través del convenio suscrito entre la DDC Cusco y la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía Cusco (Gercetur), así como delegaciones de estudiantes peruanos de nivel primaria y secundario.

Además, ingresaron a la Llaqta sin ser contabilizados para el aforo, visitantes provenientes de la Red de Caminos Inca (acceden a la Ruta Realeza Diseñada -Ruta 3-B- que cubre los sectores más representativos de la realeza inca), así como guías de turismo, pese que sí aparecen registrados en la plataforma estatal.

La comisión auditora precisó que el aforo que reporta la plataforma TuBoleto.cultura.pe no representa la totalidad de los visitantes a la Llaqta de Machu Picchu.

Cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, se estableció un límite máximo de 4500 visitantes por día en temporada baja o regular; y de 5600 visitantes por día para temporada alta. Sin embargo, hubo fechas en las que se registró una sobrecarga de hasta 1138 personas (20.10.2024), 1040 (20.04.2025) y 1031 (12.10.25).

En una visita de inspección a los tres circuitos turísticos habilitados en la ciudad inca, los auditores evidenciaron el desgaste del piso original, pérdida de cobertura, erosión de piso del andén prehispánico, desgaste de elementos líticos (piedra) de las escalinatas pétreas debido a la intemperie y al alto tránsito de visitantes.

El informe indica también que, en la 47 sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO realizada en mayo de 2025 en París, Francia, se expresó preocupación por los niveles actuales de admisión diaria de visitantes a la Llaqta de Machu Picchu y solicitó al Perú presentar información sobre los avances en la política de flujo de visitantes y una evaluación técnica que demuestre el cumplimiento de las condiciones para incrementar las visitas.

Los resultados del informe de control, que comprendió el período del 3 de agosto de 2024 al 31 de diciembre de 2025, fueron comunicados al titular del Ministerio de Cultura para que se realicen las acciones orientadas al deslinde de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.