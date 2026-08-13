La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reforzó las acciones contra el uso de calles, plazas y otros espacios públicos como letrinas y recordó que las personas identificadas realizando estas prácticas pueden recibir multas.

Las medidas forman parte de la campaña “Todo tiene su lugar”, impulsada por la gestión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para promover el cuidado y recuperación de los espacios públicos.

Según información de la comuna, actualmente se han identificado más de 120 puntos críticos en el Cercado de Lima que requieren labores permanentes de lavado y desinfección.

Multa por orinar en espacios públicos podría subir a S/ 750

Héctor Salvatierra, subgerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, informó que actualmente la sanción económica asciende a S/ 250.

Sin embargo, adelantó que la comuna trabaja en una modificación de la ordenanza para elevar la multa al 15 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

“Actualmente la multa llega a 250 soles, pero en el transcurso de una o dos semanas debe salir la nueva multa, que se está modificando en la ordenanza, a 15 % de la UIT”, señaló Salvatierra.

De acuerdo con el funcionario, el nuevo monto equivaldría a aproximadamente S/ 750. Al tratarse de una modificación todavía anunciada, la nueva sanción no debe considerarse vigente hasta su aprobación y publicación correspondiente.

MML utiliza 8000 litros de agua al día en puntos críticos

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental informó que emplea aproximadamente 8000 litros de agua cada día para lavar y desinfectar los más de 120 puntos identificados.

A ello se suman los gastos relacionados con personal, maquinaria, combustible e insumos utilizados durante las intervenciones.

Salvatierra indicó que la Municipalidad mantiene equipos de limpieza trabajando durante las 24 horas del día, distribuidos en diferentes turnos.

Operativo llegó a plaza San Martín y calles aledañas

Como parte de la campaña, la Municipalidad desplegó un operativo en la plaza San Martín y calles aledañas del Centro Histórico de Lima para limpiar puntos utilizados como letrinas.

En la intervención participaron 20 operarios de limpieza y dos cisternas de agua. También se realizaron trabajos de recolección de residuos y barrido.

La comuna sostiene que el uso inadecuado de estos espacios genera malos olores y puede ocasionar deterioro en determinadas superficies, estructuras y áreas verdes.

¿Dónde hay servicios higiénicos en el Centro de Lima?

La Municipalidad recordó que existen servicios higiénicos en diferentes puntos de alta concurrencia del Cercado.

Entre los lugares mencionados se encuentran el Mercado Central, Mesa Redonda y Las Malvinas, además de los corredores peatonales de Huallaga, Junín, Ica y Ucayali.

Salvatierra pidió a los ciudadanos utilizar estos servicios y reportar situaciones que afecten el adecuado uso de los espacios públicos.

Municipalidad refuerza limpieza ante próximos eventos

La comuna indicó que las acciones también buscan preparar la ciudad ante fechas y eventos que incrementarán la presencia de visitantes en el Centro Histórico.

Entre ellos mencionó la festividad de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, y las actividades del Señor de los Milagros en octubre.

Asimismo, la Municipalidad señaló como próximos eventos de especial relevancia para la capital la llegada del papa León XIV, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y la premiación de The World’s 50 Best Restaurants.