Un pasajero resultó herido tras ser atacado a balazos cuando abordaba una mototaxi en el cruce de las avenidas Universitaria y Víctor Andrés Belaunde, en el distrito limeño de Comas. El hecho ocurrió generó alarma entre transeúntes y vecinos de la zona.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y realizaron varios disparos contra el pasajero antes de escapar . La víctima recibió un impacto de bala en el muslo derecho y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

De acuerdo a América Noticias, la Policía Nacional no descarta que el ataque haya tenido como objetivo a la empresa de transporte a la que pertenece la mototaxi. El conductor señaló que la empresa sería víctima de constantes exigencias de dinero por parte de presuntas bandas de extorsionadores.

Agentes de la comisaría de Santa Luzmila acordonaron la zona y recogieron evidencias balísticas y testimonios de testigos. Asimismo, revisan cámaras de videovigilancia de los alrededores para identificar a los responsables y determinar su ruta de escape.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer el móvil del atentado.

En tanto, la víctima permanece bajo atención médica mientras se evalúa su estado de salud.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad