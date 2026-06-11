El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, brindó una conferencia de prensa luego de que Juntos por el Perú presentara un recurso de nulidad que comprende alrededor de 1,700 mesas de sufragio a nivel nacional y unas 600 en el extranjero, lo que representa cerca de 2,300 actas. Durante su intervención, sostuvo que varias de las actas cuestionadas cuentan con la firma de los propios personeros de JP y que, en algunos de esos casos, dicha agrupación política incluso obtuvo la mayoría de votos.

El vocero también abordó el avance del conteo oficial y los resultados difundidos por las encuestadoras el día de la elección. En ese sentido, recordó que tanto los sondeos a boca de urna como el conteo rápido reflejaban un escenario de empate técnico a nivel nacional. Asimismo, precisó que este último estudio contemplaba un margen de error de 1.9% hacia arriba y hacia abajo, debido a que fue elaborado sobre una muestra equivalente al 1.2% del total de mesas de sufragio.

Dyer informó que Fuerza Popular recuperó erca de 82,000 actas y que actualmente realiza un análisis propio de los resultados sobre la base de información verificada. En ese contexto, expresó la confianza de su agrupación respecto al avance del escrutinio oficial, aunque evitó adelantar conclusiones.

“Nos sentimos muy tranquilos, muy confiados. Sí, tenemos nuestros modelos que ya nos dan unos números, pero sin embargo, queremos tener tranquilidad y sobre todo esperar que se contabilice hasta la última acta“, sostuvo.

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El vocero exhortó a la población a mantener la serenidad durante el proceso de revisión de las actas observadas, cuya evaluación está a cargo de los Jurados Electorales Especiales.

Asimismo, al ser consultado sobre los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú, sostuvo que toda solicitud de este tipo debe estar respaldada por pruebas. Finalmente, afirmó que la jornada electoral del último domingo se desarrolló de manera transparente.