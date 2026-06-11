El partido político Juntos por el Perú presentó un recurso de nulidad ante el Jurado Electoral Especial (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para invalidar los resultados de 1,751 mesas de sufragio correspondientes a la segunda vuelta electoral.

Según la organización, existirían indicios de presuntas irregularidades y una supuesta alteración de actas en favor de Fuerza Popular.

El recurso sostiene que se habría detectado un patrón repetitivo de votaciones en determinadas mesas ubicadas en Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash.

Además, la agrupación solicitó la revisión de los modelos matemáticos utilizados por las empresas encuestadoras en sus conteos rápidos. Al respecto, el congresista Jaime Quito señaló que no considera que el resultado final sea adverso para su organización.

En respuesta, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, informó que la impugnación alcanzaría cerca de 2,300 actas, incluyendo mesas en el extranjero.

Asimismo, sostuvo que varias de las actas observadas cuentan con la firma de personeros de Juntos por el Perú e incluso registran resultados favorables para dicha agrupación.

Dyer indicó que Fuerza Popular realiza una verificación independiente de las actas electorales y exhortó a la ciudadanía a mantener la calma mientras los jurados electorales evalúan los recursos presentados y resuelven las actas observadas pendientes.