El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso a Keiko Fujimori solicitar de manera conjunta una revisión integral del proceso electoral con participación de observadores internacionales. Según indicó, esta medida permitiría despejar cuestionamientos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en los resultados de la segunda vuelta.

Durante una actividad pública, el postulante señaló que la transparencia y legitimidad del proceso deben estar por encima de los intereses de cada candidatura. En ese sentido, planteó que ambas organizaciones políticas respalden una evaluación exhaustiva dentro del marco de la institucionalidad electoral.

“Le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso y la institucionalidad electoral, a los observadores internacionales que hagamos una revisión exhaustiva de todo este proceso”, manifestó.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: Le propongo a Keiko Fujimori que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso… pic.twitter.com/DEWrNWxWuv — Canal N (@canalN_) June 12, 2026





Cuestiona votos y actas

El aspirante presidencial sostuvo que existen aspectos del proceso que requieren ser aclarados para otorgar mayor certeza al resultado final. Asimismo, afirmó que tanto Juntos por el Perú como Fuerza Popular han formulado observaciones sobre votos y actas en distintas partes del país.

En esa línea, señaló que su agrupación mantiene cuestionamientos relacionados con la votación registrada en Lima y entre los peruanos residentes en el extranjero. Por otro lado, indicó que Fuerza Popular ha presentado pedidos de nulidad respecto a sufragios emitidos en regiones del sur.

“Ellos quieren anular votos nuestros del sur. Nosotros estamos invocando irregularidades en Lima y particularmente en la votación de peruanos en el exterior”, afirmó.

Sánchez consideró que una revisión amplia del proceso ayudaría a que el desenlace electoral cuente con mayor aceptación entre la ciudadanía. Además, sostuvo que el país necesita recuperar estabilidad política una vez concluido el conteo oficial.

“Indistintamente de quién gane, producto de un proceso con total transparencia, debemos ser capaces de darle al Perú estabilidad, certeza y confianza”, agregó.

César Campos/@photo.gec

Pide movilizaciones pacíficas

En otro momento, el candidato se pronunció sobre las manifestaciones convocadas por sus simpatizantes en diferentes puntos del país. Al respecto, señaló que estas deben desarrollarse dentro de los principios democráticos y sin actos de violencia.

“Nuestro convencimiento es que las movilizaciones tienen que ser pacíficas e invocamos a que las autoridades garanticen ese derecho”, señaló.

Finalmente, reiteró que las dudas expresadas por diversos sectores de la población deben ser atendidas mediante los mecanismos establecidos por la ley. Por ello, insistió en que una revisión conjunta permitiría fortalecer la credibilidad del proceso electoral y enviar un mensaje de estabilidad al país.

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