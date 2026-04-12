Reniec amplía horario de atención hoy hasta las 6:00 p. m. para entrega de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió este domingo 12 de abril su horario de atención hasta las 6:00 p. m., con el objetivo de facilitar la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI) a los ciudadanos durante la jornada electoral.

Inicialmente, la entidad había previsto atender solo hasta las 4:45 p. m., minutos antes del cierre de los locales de votación. Sin embargo, la decisión de ampliar el horario responde a la disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE de extender el proceso de instalación de mesas hasta las 2:00 p. m. y el sufragio hasta las 6:00 p. m.

En la región Arequipa, la atención se realiza en la sede principal ubicada en la calle San Juan de Dios N.° 122, en la intersección con la calle Santo Domingo, así como en Paseo Central, en la calle Arturo Ibáñez. Además, los DNI tramitados en otras agencias, como los centros MAC, fueron trasladados a la sede central para su entrega.

En provincias, también se habilitó atención hasta las 6:00 p. m. en diversas oficinas: en Castilla (calle Progreso), La Unión (calle Centenario N.° 202), Caravelí (jirón Bolívar s/n), Caylloma (calle Siglo XX) y Condesuyos (avenida Alameda, sector Los Tres Errantes).

Pese a la alta demanda registrada en días previos, cuando cientos de ciudadanos formaron largas colas e incluso pernoctaron para recoger su documento, hoy la afluencia en la sede central es mínima.

Según informó el Reniec, hasta hace algunos días había alrededor de 15 mil DNI pendientes de recojo en Arequipa, sin embargo, a la fecha la cifra se redujo a menos de 5 mil documentos.