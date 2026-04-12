Ante los retrasos en la llegada del material electoral en varios distritos de Lima, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que el horario de votación se ampliará hasta las 6:00 p. m. en todo el país.

Según precisó el titular del Jurado Nacional de Elecciones, la medida fue adoptada por el pleno de la entidad a solicitud de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, indicó que también se ha ampliado hasta las 2:00 p. m. el plazo para la instalación de las mesas de sufragio.

“Hemos convocado, el JNE, a un pleno ampliado con la presencia del doctor Piero Corvetto, jefe de la ONPE […], además del pleno del JNE […], para evaluar la situación en función de lo comunicado por la ONPE, y se ha acordado, en primer lugar, ante el pedido de la ONPE, considerar viable el mismo y ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2pm., a nivel nacional, y ampliar el horario de votación hasta las 6pm. a nivel nacional”, sostuvo Burneo.

“[También] disponer que su eventualidad, los jurados electorales especiales apliquen lo señalado en la parte final del literal a) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones referido a que no se tendrá en consideración, para no declarar la nulidad de las mesas de sufragio, causales de justificación o hechos que hayan impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio, sobre la base de las ampliaciones antes referidas”, añadió.