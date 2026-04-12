El colegio Fe y Alegría número 65, ubicado en la cima de un cerro en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima Metropolitana, fue uno de los centros de votación con mayor afluencia y retrasos durante la mañana del domingo 12 de abril. Cientos de ciudadanos se congregaron desde temprano frente al local sin poder ingresar, en medio de una temperatura que alcanzó los 27 grados Celsius en la capital.

América TV registró en vivo una fila que superaba las quinientas personas a simple vista, extendiéndose desde la parte alta del cerro hasta su base. Los electores permanecieron en esa condición desde las ocho de la mañana, hora oficial de inicio de la votación, sin recibir información sobre cuándo se abriría el acceso al local.

Afectados denuncian falta de organización

Según los testimonios de los pobladores locales, el material electoral habría llegado al centro de votación alrededor de las diez y media de la mañana. Sin embargo, las puertas del colegio permanecieron cerradas hasta casi el mediodía, lo que prolongó la espera de quienes ya llevaban horas en la fila.

Una vecina presente en el lugar describió el panorama que se vivía en el cerro durante esas horas. Sus palabras reflejaron tanto la magnitud de la aglomeración como el estado de ánimo que predominaba entre los asistentes.

“Estamos en la cima de un cerro, la cola bordea el cerro y llega hasta la parte baja. Estamos hablando de más de quinientas personas a simple vista, todas indignadas, con mucho malestar”, manifestó la ciudadana.

La demora en la apertura del local generó un clima de incertidumbre entre los presentes, quienes comenzaron a especular sobre las razones del retraso. Algunos electores señalaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales como responsable de lo que calificaron como una mala organización del proceso.

Cuando finalmente se abrió el acceso al centro de votación, la concentración de personas en la entrada derivó en momentos de presión y forcejeos. La falta de un protocolo ordenado de ingreso agravó la situación en un espacio que ya acumulaba horas de tensión.

Algunos votantes vincularon los retrasos con posibles intenciones de desalentar la participación ciudadana. Uno de ellos expresó su postura en los siguientes términos durante la transmisión en vivo.

“Están dilatando para que la gente se aburra y se vaya, y sobre todo, están favoreciendo al pacto mafioso de los gobiernos”, sostuvo uno de los electores presentes en el lugar.