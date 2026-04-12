Día decisivo. En una jornada clave para el país, más de 27 millones de peruanos, tanto en el país como en el extranjero, acuden hoy domingo 12 de abril a las urnas para participar en las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al próximo presidente de la República del Perú, vicepresidentes, así como senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

El proceso electoral se desarrolla con 35 postulantes que aspiran ocupar el sillón presidencial.

Desde tempranas horas de la mañana, los locales de votación abren sus puertas en todo el territorio nacional, con la participación de miembros de mesa, personal electoral y efectivos de seguridad, a finde garantizar el normal desarrollo del proceso.

MINUTO A MINUTO:

4:59 Elecciones 2026: Nueva Zelanda inició votación de peruanos en el extranjero

Las Elecciones Generales 2026 ya comenzaron para los peruanos en el extranjero, debido a la diferencia horaria. En Nueva Zelanda, la jornada electoral se inició este sábado 11 de abril a las 2:00 p.m. (hora peruana), con locales de votación habilitados en Auckland y Wellington.

El canciller Hugo de Zela informó que se han instalado 2 497 mesas de sufragio en todo el mundo y destacó que Nueva Zelanda es el primer país en dar inicio al proceso electoral.

Desarrollo de Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisa la instalación de mesas y el inicio del sufragio en cada región. La jornada se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y con el despliegue logístico previamente ejecutado en todo el país. Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía a votar de manera responsable e informada.

El proceso también es seguido por observadores nacionales e internacionales, quienes velan por la transparencia de los comicios. Se espera una amplia participación ciudadana en este día decisivo que definirá el rumbo político del Perú para los próximos años.

¿Cómo saber dónde votar en las Elecciones 2026 en Perú?

Los ciudadanos habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026 pueden consultar de manera virtual a través del enlace oficial:

👉 https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Todo lo que debes saber de la cédula de 44 cm para votar

La ONPE explicó cómo se debe votar en la “megacédula” de 42 centímetros de ancho con 44 cm de largo y con más de 30 partidos políticos.

➡️MANUAL PARA EMITIR VOTO VÁLIDO

Los ciudadanos elegimos al presidente, senador nacional, senador regional, diputado regional y miembro del Parlamento Andino. Para ello, en esta ocasión los locales de votación estarán abiertos desde las 7:00 hasta las 17:00 horas.

¿Qué se elige en las Elecciones Generales 2026 en Perú?

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan un cambio estructural significativo en el sistema político peruano. Además de elegir al Presidente de la República y vicepresidentes, los ciudadanos elegimos por primera vez en más de treinta años a los integrantes de un Congreso bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados.

La organización del proceso electoral recae en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el padrón electoral es responsabilidad de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Cargos que se eligen

✏️Presidente de la República y vicepresidentes

Los electores peruanos votarán por la fórmula presidencial compuesta por:

Presidente de la República

Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

El mandato de estos cargos será de cinco años, iniciando el 28 de julio de 2026. Si ningún candidato presidenciable obtiene más del 50 % de los votos válidos , se realizará una segunda vuelta electoral entre los dos más votados.

✏️Congreso Bicameral: Senado y Cámara de Diputados

Por primera vez desde 1990, el Congreso peruano volverá a ser bicameral, tras las reformas constitucionales que reestablecieron este sistema para el periodo 2026-2031.

Senado de la República

Compuesto por 60 senadores .

. 30 senadores se eligen por el distrito electoral nacional , es decir, todos los electores del país votan por estas listas.

se eligen por , es decir, todos los electores del país votan por estas listas. 30 senadores se eligen en distritos múltiples que incluyen las 23 regiones del país, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y peruanos en el extranjero.

Cámara de Diputados

Compuesta por 130 diputados.

28 diputados se eligen directamente de los 27 distritos electorales (regiones más Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y peruanos en el exterior).

se eligen directamente de los 27 distritos electorales (regiones más Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y peruanos en el exterior). 102 diputados se eligen por representación proporcional en 26 circunscripciones del país (23 regiones, Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias, sin incluir residentes en el extranjero en esta parte proporcional).

¿Qué funciones tendrán diputados y senadores?

➡️Funciones de la Cámara de Diputados

En el nuevo modelo, la Cámara de Diputados será la primera instancia legislativa.

Entre sus principales funciones estarán:

Debatir y aprobar proyectos de ley que luego serán remitidos al Senado.

que luego serán remitidos al Senado. Representar las demandas ciudadanas mediante iniciativas legislativas.

mediante iniciativas legislativas. Fiscalizar al Poder Ejecutivo , incluyendo la posibilidad de interpelar o censurar ministros .

, incluyendo la posibilidad de . Investigar asuntos de interés público a través de comisiones.

Según especialistas, esta cámara concentrará la iniciativa y el impulso legislativo, además de reflejar la diversidad regional y social del país.

➡️Funciones del Senado

El Senado tendrá principalmente un rol de revisión y equilibrio institucional.

Entre sus atribuciones estarán:

Revisar los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados .

. Aprobar, modificar o rechazar las propuestas normativas .

. Participar en la designación de altos funcionarios del Estado , como el Defensor del Pueblo , los magistrados del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República .

, como el , los y el . Aprobar tratados internacionales.

San Marcos con mayor número de mesas de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos concentrará el mayor número de mesas de sufragio en Lima Metropolitana, con un total de 100, en el marco de las Elecciones Generales programadas para el 12 de abril.

En total, se habilitarán 2,260 locales de votación en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao , los cuales corresponden en su mayoría a instituciones educativas y universidades que servirán como puntos de sufragio.

PREGUNTAS FRECUENTES:

➡️¿Desde qué edad se vota en Perú?

En el Perú, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad. Incluso quienes cumplan 18 años el mismo día de la elección podrán participar. Sin embargo, esta obligación tiene un límite.

Según la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, el sufragio es obligatorio solo para personas entre 18 y 70 años.

➡️¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones 2026?

El Reniec dispuso que los ciudadanos podrán votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o por vencer en las Elecciones Generales de 2026. La medida excepcional prorroga la vigencia del documento hasta hoy 12 de abril de 2026.

Los electores podrán identificarse en las mesas de votación con el DNI azul o con el DNI electrónico en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0, incluso si estos se encuentran caducos.

⌚¿Desde qué hora se puede votar y cuándo cierran los locales?

El horario de votación fue modificado tras la aprobación de la Ley 32166, que introdujo cambios en la Ley Orgánica de Elecciones. Según esta norma, las mesas de sufragio deben instalarse antes de las 7:00 horas, momento en el que se da inicio al proceso de votación.

La normativa también establece que la jornada electoral se desarrolla hasta las cinco de la tarde, tiempo en el que se cierran los locales de votación a nivel nacional.

¿Cuánto es la compensación económica para los miembros de mesa?

La ONPE recordó que los miembros de mesa para las elecciones generales 2026 recibirán una compensación económica de S/165 y un día libre no compensable por cumplir su labor.

El vocero de ONPE, Franz Paz Retuerto, dijo que el cargo es irrenunciable, y todos, titulares y suplentes, deben presentarse desde las 6:00 a.m. para firmar la hoja de asistencia.

¿Qué pasa si el presidente de mesa no se presenta?

Según la normativa electoral, si el presidente de mesa no se presenta, el segundo miembro asume su función; el tercer miembro pasa a ser secretario y un suplente ocupa el lugar restante.

Pero si solo uno de los miembros -titular o suplente- está presente, este asumirá la presidencia de la mesa y podrá elegir a los otros integrantes entre los ciudadanos que esperan su turno para votar.

¿Te pueden obligar a ser miembro de mesa?

La ONPE ha precisado que los electores en fila pueden ser llamados a reemplazar a los miembros de mesa y no pueden negarse sin asumir sanciones .

En caso, el ciudadano persiste en su negativa, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para garantizar la conformación del grupo y el inicio del proceso electoral.

¿Me van a pagar si me ofrezco como miembro de mesa?

En las Elecciones 2026, los ciudadanos que se ofrezcan como miembros de mesa también recibirán una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3% de una UIT.

No es necesario realizar trámites para cobrar este pago, ya que la ONPE gestiona el proceso de forma automática a partir de los registros de asistencia y actas electorales. El abono se realiza aproximadamente 15 días después de los comicios.

¿Cuánto dura la “ley seca” por Elecciones 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la denominada “ley seca” se aplicará desde las 8:00 a. m. del sábado 11 de abril hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 de abril, con motivo de las Elecciones Generales 2026.

Durante este periodo quedará prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, conforme a lo establecido en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú (LOE).

🕠¿Hasta qué hora se puede votar en las Elecciones 2026?

La normativa también establece que la jornada electoral se desarrolla hasta las cinco de la tarde, tiempo en el que se cierran los locales de votación a nivel nacional.

Sin embargo, se precisa que los ciudadanos que hayan ingresado a los centros de votación antes de la hora de cierre podrán emitir su voto , lo que implica que la atención en las mesas podría extenderse hasta que todos los electores presentes sufraguen.

¿Puedo ir a votar vistiendo el polo de un partido político?

La fiscal María Rabines Briceño señaló que los ciudadanos no pueden ingresar a los locales de votación vistiendo polos, casacas u otras prendas alusivas a partidos políticos, ya que ello vulnera las normas electorales.

Subrayó que si el elector ofrece resistencia a la solicitud, su conducta podría configurar un delito de desobediencia a la autoridad.

¿Se puede hacer propaganda electoral?

María Rabines de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, precisó tampoco se puede llevar folletos, pancartas u otros elementos proselitistas, así como la instalación de propaganda cerca de los centros de sufragio .

“El Ministerio Público, a través de las fiscalías de prevención, participará activamente para evitar delitos electorales como la suplantación de identidad, el voto inducido o la propaganda inadecuada para el momento”, manifestó.