La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos concentrará el mayor número de mesas de sufragio en Lima Metropolitana, con un total de 100, en el marco de las Elecciones Generales programadas para el 12 de abril.

En total, se habilitarán 2,260 locales de votación en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao , los cuales corresponden en su mayoría a instituciones educativas y universidades que servirán como puntos de sufragio.

Entre los recintos con mayor número de mesas también destacan la Universidad Ricardo Palma, con 80 mesas, y la institución educativa Rosa de Santa María, en Breña, con 70. Asimismo, la Universidad San Martín de Porres en Santa Anita, la Universidad Nacional Agraria La Molina y el colegio Alfonso Ugarte figuran con más de 60 mesas cada uno.

Otros locales importantes son la institución Teresa Gonzales de Fanning en Jesús María, así como diversos centros educativos y espacios en distritos como San Miguel, Lince, Surquillo, Rímac y La Victoria, donde se concentra un alto número de electores.

En la región Callao, sobresalen como principales centros de votación el estadio Campolo Alcalde en La Perla, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional del Callao, además de otros recintos en Bellavista y Ventanilla con significativa cantidad de mesas.

A nivel nacional, la ONPE ha asignado locales de votación para más de 26 millones de ciudadanos habilitados para sufragar en estos comicios, en un proceso logístico que implicó la disponibilidad de miles de recintos a nivel país.

No obstante, el organismo electoral debió reajustar su planificación luego de que cerca de 200 locales quedaran fuera por desistimientos de instituciones privadas o problemas de infraestructura, lo que obligó a reubicar a unos 33,000 electores, principalmente en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad, quienes vienen siendo informados a través de los canales oficiales.