En medio de profundo dolor y el pedido de justicia; los familiares y pobladores dieron el último adiós a la madre de familia y su hijo, quienes fueron asesinados a balazos durante un asalto ocurrido el lunes en la vivienda de la urbanización Ampliación Los Incas de la ciudad de Juliaca.

A plena luz del día, un grupo de asaltantes a bordo de una camioneta llegaron al inmueble ubicado en el jirón Juan Velasco Alvarado. En el interior del predio asesinaron a Nilia Apaza Mamani (45) y su hijo Gilmer Coaquira Apaza (26). Mientras el padre de familia, Luis Coaquira resultó herido con tres impactos de bala.

“Pido justicia a las autoridades, no debe quedar impune el asesinato de mi esposa y mi hijo”, refirió el sobreviviente, quien salió del hospital y participó en el sepelio en silla de ruedas.

Los cuerpos, luego de ser velados en su domicilio, la mañana de este jueves fueron trasladados hasta la provincia de Moho, en la parcialidad Japiasi, donde en horas de la tarde dieron el último adiós en medio de desgarradoras escenas de dolor.

Según dijeron, los delincuentes se habrían apoderado de una fuerte cantidad de dinero de “junta de pandero”, por lo que exigen a las autoridades policiales y el representante del Ministerio Público identificar y capturar a los asesinos. Sin embargo, hasta el momento no habría avance en las investigaciones, causando malestar entre los familiares, vecinos y la población de Juliaca.