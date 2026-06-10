Trágico hecho. Un hombre de 40 años de edad falleció carbonizado durante la madrugada de este miércoles tras registrarse un devastador incendio en el barrio Alto Mañazo en la ciudad de Puno.

El siniestro redujo a cenizas dos habitaciones construidas con material rústico (adobe y calamina), donde la víctima se encontraba descansando al momento en que se originó el fuego.

​Tras recibir la alerta de la emergencia, los bomberos se desplazaron de inmediato hasta el jirón Porvenir, donde los dos ambientes ya eran consumidos por las llamas. Luego de varias horas de ardua labor, los voluntarios de la compañía de bomberos lograron controlar el fuego. Fue durante los trabajos de remoción de escombros que los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Javier David S. M (40).

Según las primeras indagaciones, la densidad del humo y la rapidez del fuego habrían sorprendido a la víctima mientras dormía, impidiéndole reaccionar a tiempo para salvar su vida. Una vela encendida habría originado la desgracia.

​Los bomberos, al realizar la inspección, constataron la presencia de una gran cantidad de material inflamable de reciclaje, incluyendo botellas descartables, ropa usada y otros objetos acumulados. Este acopio de elementos altamente combustibles habría sido el factor determinante para que el incendio se propagara con tanta rapidez.