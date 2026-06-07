Trágico accidente de tránsito ocurrió anoche, en la vía Juliaca-Arequipa, a la altura del sector Yocará, donde un joven a bordo de su motocicleta impactó violentamente contra una combi estacionada.

Los serenos informaron que el conductor de la unidad menor de nombre Jham H.Q (18) chocó por la parte posterior contra el vehículo con placa A4W - 963. Esta unidad, al parecer, estaba estacionada sin su respectiva señalizacion.

Según información preliminar, los ocupantes de la combi se habrían estacionado en el lugar para quemar ropas de un fallecido.

Tras conocer sobre el hecho, los familiares del infortunado motociclista llegaron al lugar y protagonizaron dramáticas escenas de dolor y exigieron una exhaustiva investigación.

Los agentes de serenazgo se constituyeron inmediatamente y protegieron la escena hasta la llegada de las autoridades para las diligencias del caso. Los policías y el fiscal de turno realizan las investigaciones para deslindar las responsabilidades.