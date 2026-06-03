Los policías de la sección especializada y el fiscal de turno de Juliaca realizan una serie de diligencias con el objeto de esclarecer la causa de la muerte de una joven madre de familia, cuyo cuerpo inerte fue hallado en un inmueble de la ciudad de Juliaca.

La víctima fue identificada como Esthefany Samantha Sumiri Abarca (22), quien falleció tras recibir un impacto de bala a la altura de la rodilla cuando se encontraba en el predio, ubicado en el jirón Cahuide con Gonzales Prada.

Según las indagaciones, los hechos ocurrieron la noche del lunes. Posteriormente, las autoridades llegaron al recinto en horas de la madrugada de este martes y desarrollaron las diligencias de levantamiento del cadáver.

La joven madre de familia perdió la vida a causa de un desangramiento provocado por la herida, ya que presumen que no fue auxiliado oportunamente. La víctima, según dijeron, momentos antes habría estado junto a Antony Pineda M., quien fue intervenida para las investigaciones que corresponde.

Esthefany Samantha deja en la orfandad a un niño de tres años. Los familiares se concentraron en el frontis de la morgue del Instituto de Medicina Legal, donde exigieron una exhaustiva investigación para esclarecer el hecho.

“Me parece que nadie auxilió, nosotros nos enteramos luego del levantamiento del cadáver de mi hermana”, señaló una de sus parientes.