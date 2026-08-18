Una mujer de 68 años, oidentificada como María Jesús Rocha Parcana falleció este martes en el kilómetro 730 de la Panamericana Sur, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, cuando cruzaba a pie un tramo de la carretera cubierto de lodo y piedras debido a los huaicos registrados en la zona.

Según información policial, la mujer se encontraba delicada de salud y viajaba hacia el norte del país. Debido al bloqueo de la carretera, ella y sus familiares tuvieron que caminar en dirección a Atico. Durante el recorrido, se descompensó y cayó sobre el barro, sin que pudiera recuperarse.

Su esposo, Carlos Espino, de 64 años, comunicó del hechi a la comisaría de Atico, sobre el lamentable fallecimiento.

La emergencia mantiene a cientos de pasajeros varados en la Panamericana Sur. Después de permanecer más de 24 horas atrapados en la carretera, algunos optaron por continuar su recorrido a pie durante más de seis horas ante la falta de alimentos y servicios básicos.

Pasajros camninan por varias horas para llegar a los distritos de Atico y Ocoña

Los pasajeros registraron las difíciles condiciones que deben enfrentar para avanzar. En algunos puntos, el lodo y las piedras cubren completamente la vía y llegan por encima de las rodillas, obligando a las personas a caminar con dificultad y exponiéndose a nuevos deslizamientos.

La situación llevó al congresista Christian Aranda a solicitar ayer al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, apoyo desde la base aérea de La Joya para evacuar en helicóptero a las personas atrapadas. También pidió que las aeronaves sean utilizadas para trasladar agua, alimentos y medicamentos a los afectados.

El ministro Belaúnde fue designado a Arequipa por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para encabezar las acciones de respuesta ante el fenómeno atmosférico DANA Aníbal, que viene generando lluvias y otros eventos meteorológicos en la región.

CAMIÓN CAYÓ A ORILLA DEL MAR

La emergencia también dejó otros incidentes en la carretera. Un vehículo de carga pesada cayó hacia la orilla del mar en el sector de Quebrada Honda, en la provincia de Caravelí.

Camón cargado de productos cayó a la orilla del mar en la zona de Quebrada Honda en la Panmericana Sur

Mientras continúan las labores de limpieza de la Panamericana Sur, cientos de personas permanecen a la espera de que se habilite la vía para poder continuar sus viajes.