Por: Feliciano Gutiérrez

​Una pareja de esposos que llegó desde Mazuco a Juliaca fue víctima de un violento asalto perpetrado por cinco delincuentes armados en las inmediaciones de la urbanización San Santiago.

El atraco ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana de este viernes, cuando las víctimas llegaban a su vivienda a bordo de su camioneta de placa X5Y-793.

Los criminales, quienes se desplazaban en otro vehículo, los interceptaron y encañonaron con armas de fuego para robarles la unidad y darse a la fuga con rumbo desconocido, obligando al agraviado a interponer la denuncia inmediata ante la policía.

​Poco después, el teniente gobernador de la comunidad de Wichay Jaran divisó a tres sujetos sospechosos manipulando un vehículo en la zona, por lo que dio la alerta a los agentes del serenazgo municipal. Al llegar al lugar, los serenos no encontraron a ningún sospechoso, pero hallaron la camioneta abandonada y completamente desmantelada en su interior. Ante el hallazgo, personal policial de la sección especializada se constituyó en la escena para iniciar las diligencias correspondientes.

​El propietario de la unidad llegó al punto del hallazgo y reconoció con impotencia su vehículo desvalijado. Durante las primeras indagaciones, la víctima manifestó a las autoridades que sospecha de una persona en particular, cuya identidad y datos serán proporcionados formalmente a los investigadores para facilitar la captura de los responsables de este nuevo hecho delictivo que sacude a la ciudad.