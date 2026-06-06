Por: Feliciano Gutiérrez
Una pareja de esposos que llegó desde Mazuco a Juliaca fue víctima de un violento asalto perpetrado por cinco delincuentes armados en las inmediaciones de la urbanización San Santiago.
El atraco ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana de este viernes, cuando las víctimas llegaban a su vivienda a bordo de su camioneta de placa X5Y-793.
Los criminales, quienes se desplazaban en otro vehículo, los interceptaron y encañonaron con armas de fuego para robarles la unidad y darse a la fuga con rumbo desconocido, obligando al agraviado a interponer la denuncia inmediata ante la policía.
Poco después, el teniente gobernador de la comunidad de Wichay Jaran divisó a tres sujetos sospechosos manipulando un vehículo en la zona, por lo que dio la alerta a los agentes del serenazgo municipal. Al llegar al lugar, los serenos no encontraron a ningún sospechoso, pero hallaron la camioneta abandonada y completamente desmantelada en su interior. Ante el hallazgo, personal policial de la sección especializada se constituyó en la escena para iniciar las diligencias correspondientes.
El propietario de la unidad llegó al punto del hallazgo y reconoció con impotencia su vehículo desvalijado. Durante las primeras indagaciones, la víctima manifestó a las autoridades que sospecha de una persona en particular, cuya identidad y datos serán proporcionados formalmente a los investigadores para facilitar la captura de los responsables de este nuevo hecho delictivo que sacude a la ciudad.