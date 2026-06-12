El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte fijó para el miércoles 24 de junio, a las 12:00 p.m., la audiencia en la que se dará lectura a la sentencia contra Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay en enero pasado y, desde entonces, permanece recluido en la Base Naval del Callao. En febrero, el Poder Judicial le impuso 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de homicidio, sicariato y extorsión.

🚨 #CasoElMonstruo | El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte programó para el miércoles 24 de junio, a las 12:00 p. m., la audiencia de lectura de sentencia contra Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. pic.twitter.com/ROH8yAIHK8 — CSJ LIMA NORTE (@CSJ_LN) June 11, 2026

Durante una audiencia realizada este jueves 11 de junio, el Ministerio Público solicitó que se imponga una pena de 35 años de prisión contra Erick Moreno Hernández por el presunto delito de secuestro extorsivo en agravio de Erick Alejandro Trujillo Torres y otras personas.

La audiencia realizada esta tarde consistió en la presentación de los alegatos finales de las partes dentro del juicio oral seguido contra el presunto cabecilla criminal. Con ello, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la sede Estaños, presidido por el magistrado Luis Alberto Álvarez Torres, quedó a la espera de emitir su decisión sobre el caso.

El procesado es acusado de atentar contra la vida e integridad de comerciantes y transportistas en diversos distritos de Lima norte.