Dos hechos lamentables ocurrieron esta noche en Arequipa. Un vendedor de helados resultó herido tras ser atropellado por un bus del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, mientras que un hombre murió luego de desvanecerse en plena vía pública en el distrito de Cerro Colorado.

El primer caso se registró en la avenida Andrés Avelino Cáceres, a la altura del puente ubicado en la intersección con la avenida Vidaurrázaga. La víctima, un vendedor ambulante de helados de una conocida marca, fue alcanzada por un bus de transporte público del distrito de Cayma.

Bus de Cayma atropella a heladero en la plataforma Andrés Avelino Cáceres

El hombre quedó atrapado debajo de la unidad, lo que generó momentos de angustia entre comerciantes y transeúntes que presenciaron el accidente. La unidad involucrada, de placa V8V-719, pertenece a la empresa Import Export Pak Pacific Motor y cubre una de las rutas que conecta con el distrito de Cayma.

Personal de la Compañía de Bomberos llegó al lugar para auxiliar al herido y trasladarlo de emergencia al hospital, donde recibe atención médica.

FALLECIDO EN CERRO COLORADO

Asimismo, otro hecho conmocionó a los vecinos de Cerro Colorado. Un hombre falleció tras desvanecerse mientras caminaba por la avenida Aviación, cerca de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús.

Hombre murió en la Av. Aviación en el distrito de Cerro Colorado

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarlo y alertaron a los servicios de emergencia, sin embargo, cuando estos llegaron, solo confirmaron su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Arequipa, donde se realizará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su deceso. De manera preliminar, se presume que habría sufrido un paro cardíaco.