Más de 27 millones de ciudadanos participarán este domingo 12 de abril en las elecciones generales 2026, jornada en la que se definirá a las autoridades que gobernarán el país durante los próximos cinco años.

El horario de votación fue modificado tras la aprobación de la Ley 32166, que introdujo cambios en la Ley Orgánica de Elecciones.

Según esta norma, las mesas de sufragio deben instalarse antes de las 7:00 horas, momento en el que se da inicio al proceso de votación.

La normativa también establece que la jornada electoral se desarrolla hasta las cinco de la tarde, tiempo en el que se cierran los locales de votación a nivel nacional.

Sin embargo, se precisa que los ciudadanos que hayan ingresado a los centros de votación antes de la hora de cierre podrán emitir su voto, lo que implica que la atención en las mesas podría extenderse hasta que todos los electores presentes sufraguen.