La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que los miembros de mesa para las elecciones generales 2026 recibirán una compensación económica de S/165 y un día libre no compensable por cumplir su labor.
El vocero de ONPE, Franz Paz Retuerto, enfatizó en RPP que el cargo es irrenunciable, y todos, titulares y suplentes, deben presentarse desde las 6:00 a.m. para firmar la hoja de asistencia.
Los miembros de mesa que no asistan, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia serán sancionados con una multa de S/275, sin distinción de cargo. Quienes cumplan la jornada completa, que se realizará de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., también recibirán la compensación y el día de descanso.
La ONPE subrayó la importancia de instalar las mesas de votación con anticipación para garantizar que los ciudadanos puedan votar temprano.
El organismo permitirá excusas justificadas por motivos válidos, que deben presentarse formalmente antes de la elección, con un costo de S/15,80.
Además, ofrecerá capacitaciones presenciales y virtuales a través de ONPEduca, con fechas nacionales de instrucción el 29 de marzo y 5 de abril.
Sorteo
El sorteo público de miembros de mesa se realizará mañana, jueves 29 de enero, designando en cada mesa tres titulares y seis suplentes a nivel nacional.
