Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’ es extraditado este miércoles 28 de enero desde Paraguay hacia el territorio peruano. El líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte” enfrenta graves acusaciones por los presuntos delitos de organización criminal y secuestro cometidos durante años en el Cono Norte de Lima.

Las autoridades paraguayas informaron que el traslado de Erick Moreno Hernández se realizó bajo un estricto resguardo de seguridad, ante el alto nivel de peligrosidad que se le atribuye.

El Ministerio de Justicia de Paraguay precisó a través de sus redes sociales que a las 06:00 horas, se dio cumplimiento a la orden judicial de extradición del ciudadano Erick Luis Moreno Hernández, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento consistió en la entrega del extraditable a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), acción que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con un despliegue de alta seguridad, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

La extradición fue ejecutada mediante una coordinación interinstitucional que involucró a Interpol , autoridades judiciales, representantes del Ministerio Público y autoridades diplomáticas, garantizando en todo momento el cumplimiento de la disposición judicial vigente.

🚨MINISTERIO DE JUSTICIA INFORMA:



Dando cumplimiento a orden judicial de extradición a las 06:00 horas, se dio cumplimiento a la orden judicial de extradición del ciudadano Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien se encontraba privado de libertad en el Centro… pic.twitter.com/9yMGCqVbtJ — Ministerio de Justicia (@MJusticiaPy) January 28, 2026

Dicho ministerio destacó que la intervención se realizó de manera ordenada, segura y conforme al marco legal correspondiente, reafirmando el compromiso del Estado con el respeto a la ley y la cooperación internacional en materia de justicia.

Caso

Las investigaciones señalan que Erick Moreno Hernández h abría continuado dirigiendo sus actividades delictivas a distancia desde el barrio de San Lorenzo, donde fue capturado, luego de que se lograra desarticular previamente la estructura económica de su organización criminal en el Perú, hecho que facilitó su ubicación y detención.

Durante su permanencia en Paraguay, Moreno Hernández fue recluido durante 124 días en una prisión de alta seguridad ubicada en el departamento de Cordillera, en una infraestructura de concreto de aproximadamente 35 mil metros cuadrados, custodiada por efectivos militares.

Las autoridades de inteligencia detectaron presuntos planes de fuga, lo que motivó un despliegue permanente de seguridad. El operativo que permitió su captura fue liderado por el comisario Arnaldo Acosta, quien evitó brindar declaraciones públicas por disposición de su comando.

Según las autoridades peruanas, Moreno Hernández sería el líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, dedicada principalmente a secuestros y otros delitos que sembraron temor en diversos distritos de Lima.

Los reportes de inteligencia indican que el investigado intentaba expandir sus operaciones fuera del país, incluyendo la instalación de un anexo de su red criminal en Paraguay.

Con su llegada al Perú, será puesto a disposición de las autoridades judiciales, culminando el proceso de extradición y marcando una etapa clave en las investigaciones en su contra por organización criminal y secuestro.