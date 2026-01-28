Un chofer de la empresa de transportes Unión Nacional (Estunsac) fue asesinado a balazos mientras abastecía combustible su unidad en un grifo ubicado a la altura del kilómetro 24.5 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

Según informó RPP, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon múltiples veces contra el conductor, sin mediar palabra. El ataque ocurrió a plena luz del día.

Traslado de emergencia y fallecimiento

El hombre quedó gravemente herido y fue auxiliado por un compañero de trabajo, quien lo trasladó en el propio bus al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar del crimen, acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. Los peritos hallaron al menos nueve casquillos de bala.

Identidad de la víctima y líneas de investigación

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima como Abraham Quintanilla Chuquillanqui, de 48 años. Aunque el ataque presenta características asociadas a extorsiones contra empresas de transporte, el propietario del bus aseguró que la empresa no había recibido amenazas previas.

“Acabo de llamar al gerente de la empresa, que nunca tuvo amenazas. Es increíble. Estaba echando combustible y lo acaban de asesinar. Exigimos justicia”, declaró a este medio.

Al cierre de este informe, el cuerpo del chofer permanecía en la morgue del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.