La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este martes la suspensión inmediata de un conductor del Metropolitano tras ser captado manejando una unidad por la Vía Expresa mientras utilizaba su teléfono celular.

De acuerdo con dicha entidad, la medida se adoptó tras difundirse un video en redes sociales en el que se observa al conductor enviando mensajes desde su teléfono móvil y utilizando audífonos mientras manejaba, una conducta que “constituye una falta muy grave y pone en riesgo la seguridad de los usuarios”.

“Tras la verificación de las imágenes, la entidad adoptó las medidas correspondientes en coordinación con el concesionario, en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, señaló la ATU en su comunicado. No obstante, no se informó la identidad del conductor ni la fecha en que ocurrieron los hechos.

“La ATU reafirma su política de tolerancia cero frente a conductas que comprometen la seguridad vial y exhorta a los operadores y conductores del transporte público a cumplir de manera rigurosa las normas”, sostuvo la institución.