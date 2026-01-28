Durante los primeros 90 días del estado de emergencia, iniciado el 22 de octubre de 2025, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) destruyó 110 vehículos que operaban de manera informal y sin condiciones mínimas de seguridad, al representar un riesgo para los usuarios del transporte público.

La entidad informó que estas unidades forman parte de un total de 163 vehículos declarados en abandono en ese periodo.

Cabe mencionar que en las próximas semanas se prevé completar el chatarreo de otras 53 unidades para culminar con este lote.

La declaración de abandono se da tras acciones continuas de fiscalización y verificación documental realizadas junto a la Sunarp, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Luego de confirmar que los vehículos no tienen investigaciones en curso, la ATU notifica a los propietarios y, cumplidos los plazos, autoriza su traslado a la planta de chatarreo para su desmantelamiento y reciclaje.

Como antecedente, la ATU detalló que en el 2025 se destruyeron 333 unidades de un total de 502 declaradas en abandono, cifra superior a la registrada en el 2024, cuando se chatarrearon 184 vehículos.