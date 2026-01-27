Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, tomará la declaración del presidente de la República, José Jerí, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por las reuniones y visitas sostenidas con empresarios chinos.

Según detalló El Comercio, la diligencia ha sido programada para este viernes 30 de enero y se realizará en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Jerí Oré es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Sustento legal de la diligencia

De acuerdo con las fuentes, será el propio Gálvez Villegas quien se trasladará a la sede del Ejecutivo, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Dina Boluarte, que establece que el mandatario puede ser interrogado hasta en dos oportunidades y en el lugar que disponga.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía de la Nación también ha solicitado información a diversas entidades públicas sobre cualquier visita, vínculo o relación contractual de los empresarios chinos con el Estado peruano.

Empresarios chinos citados como testigos

En el transcurso de la semana, el Ministerio Público recibirá en calidad de testigos a los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes sostuvieron reuniones con el presidente.

Ambos fueron citados para acudir a la sede de la Fiscalía. Asimismo, la comisión de Fiscalización del Congreso ha anunciado que investigará la reunión sostenida por Jerí con uno de los empresarios en un restaurante de comida china.

Defensa del presidente

El abogado del jefe de Estado, Ricardo Caldas, confirmó que la defensa fue notificada de la citación y que participará en la diligencia.

“Mi cliente no ha cometido ningún delito y esclarecerá la información que se requiera para acreditar la veracidad de sus declaraciones”, afirmó el letrado.

Días atrás, José Jerí remitió un oficio al fiscal interino poniéndose a disposición para declarar, señalando que su decisión responde a principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública.

Detalles de las reuniones bajo investigación

Según información oficial, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong participaron en una cena con el presidente el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de comida china ubicado en San Borja. Además, ambos visitaron Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Yang se encuentra vinculado a empresas chinas y su compañía Hidroeléctrica América S.A.C. obtuvo en 2023 la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, en Apurímac, valorizado en US$ 24.4 millones. El proyecto se encuentra paralizado y, según Osinergmin, registraba 0% de avance global al 19 de diciembre de 2025.

En el caso de Ji Wu Xiaodong, se dedica al rubro maderero en la Amazonía peruana y enfrenta una acusación fiscal por presuntos delitos de crimen organizado y corrupción, con un pedido de 23 años de prisión. Desde el 20 de enero, cumple una orden de arresto domiciliario.