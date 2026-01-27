Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente de la República, José Jerí, aseguró que el empresario chino Zhihua Yang “no tiene ningún proceso de contratación actual con el Estado”. Sin embargo, esto no sería del todo cierto, pues el también conocido como “Tío Johnny” pidió al Gobierno postergar el inicio de operaciones de una concesión a cargo de Hidroeléctrica América, empresa de la cual es gerente general.

Caso

El programa Punto Final reveló que el 23 de diciembre, tres días antes del cuestionado encuentro entre Jerí y Yang en un chifa de San Borja, el hombre de negocios presentó una solicitud en la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Yang pidió que las obras de la estación Pachachaca 2 –valorizada en 24 millones de dólares– no comiencen el 1 de mayo, fecha establecida desde el 7 de marzo de 2023, sino hasta el 15 de junio.

En una carta dirigida a la mencionada dirección, Yang sostiene que la paralización de la obra obedece a la oposición de la comunidad Juan Velasco Alvarado, ubicada en el distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas (Apurímac), que cuestiona el proyecto por presuntos impactos medioambientales.

Agrega que, según los comuneros, el proyecto hidroeléctrico podría alterar el flujo de agua y causar la muerte de los peces en temporada de sequía.

No obstante, el Minem todavía no se ha pronunciado sobre el pedido de Yang. De ser aprobado, la empresa evitaría perder la concesión y la carta de garantía equivalente al 1% de la inversión; es decir, unos 244 mil dólares.

CONTRATO. Por su parte, Presidencia de la República confirmó la contratación de la empresa Nuctech Perú S.A.C., vinculada a Zhihua Yang, para el mantenimiento de equipos de seguridad en el Palacio de Gobierno.

En un comunicado, el Ejecutivo precisó que durante el gobierno de Dina Boluarte, en 2024, se realizó la “donación de equipos de sistemas de inspección” al Estado Peruano con el objetivo de “reforzar la seguridad de los accesos” en Palacio.

Posteriormente, en octubre de 2025, aún bajo la gestión de Boluarte, se solicitó la contratación de estos.

Precisó que Nuctech presentó la documentación requerida y acreditó un domicilio fiscal distinto al mencionado en el reportaje de Cuarto Poder. Es decir, negaron que en ese momento sus oficinas se encontraran en el edificio de Yang.

De otro lado, el canciller Hugo de Zela afirmó que Jerí colaborará con las investigaciones, tanto en el Congreso como en la Fiscalía.

Añadió que los presuntos vínculos del mandatario con Yang no están relacionados con China.

“Lo que se está investigando, hasta donde lo sé, son asuntos que tienen que ver con empresarios chinos. No son asuntos que involucren a China como país”, puntualizó.