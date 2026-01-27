El gobierno de José Jerí pospuso por segunda vez la presentación del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, inicialmente anunciada para enero tras los crecientes ataques extorsivos al transporte público en Lima y Callao.

La demora continua sumando críticas de agrupaciones y personajes políticos, así como descontento en la ciudadanía, quienes cuestionan la respuesta del presidente frente a la defensa del orden público. El mandatario había prometido una implementación progresiva de estrategias contra la delincuencia, sin embargo tras los recientes escándalos que lo rodean por el caso Chifagate, la medida ha quedado en pausa.

La Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, firmada por el ministro Vicente Tiburcio y publicada el 24 de enero en el portal del Mininter, extiende por 10 días calendario, desde el 26 de enero, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial temporal. Este grupo es responsable de elaborar la propuesta final del plan.​

Entre lo avanzado, destaca el asesoramiento técnico del FBI de Estados Unidos, junto con medidas para intervenir en penales y fortalecer a la Policía Nacional del Perú y serenos municipales.