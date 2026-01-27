Congresistas de Perú Libre y de otras bancadas de izquierda lograron reunir las 26 firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra el presidente de la República, José Jerí Oré.

La iniciativa, promovida por Segundo Montalvo, se fundamenta en las reuniones no registradas que el mandatario habría sostenido con el empresario chino Zhihua Yang.

Según el texto de la moción, se busca declarar a Jerí Oré en “permanente incapacidad moral”, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución.

Se señala que el presidente acudió encapuchado el 26 de diciembre a un encuentro con Zhihua Yang “para evitar que le pidan muchas fotos”, lo que, según los legisladores, genera el rechazo de la población.

También se cuestiona la gestión de los recursos de Petroperú y la creciente crisis de inseguridad en el país.

Este nuevo recurso se suma a seis mociones de censura previamente presentadas contra el presidente, todas ellas relacionadas con la mencionada reunión y otros encuentros con empresarios chinos.

Montalvo se dirigió al presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi, para exigir la convocatoria de la Junta de Portavoces y así decidir la realización de un pleno extraordinario.

Señaló, además, que ante un hecho de tal gravedad no sería necesario esperar a reunir las 78 firmas requeridas, ya que la Junta podría aprobar directamente la sesión.

“No sé por qué tanta negativa a convocar”, sentenció.

Asimismo, criticó a partidos como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular por no firmar las mociones, aunque afirman que apoyan las investigaciones a Jerí.

Sesión

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, así como al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, por el Caso Chifagate.

El primero tendrá que responder por las reuniones no oficiales del mandatario y Yang.

Cabe recordar que el jefe de Estado aseguró que cuando se reunió con el empresario chino en su local estuvo acompañado del titular del Interior.

Por su parte, el ministro Bravo de la Cruz tendrá que informar sobre la concesión otorgada a Hidroeléctrica América S.A.C., de la cual Zhihua Yang es gerente general.

Si bien el grupo de trabajo tenía previsto citar a ambos ministros a una sesión extraordinaria para este viernes por la mañana, fuentes de Correo indicaron que todavía no puede definirse una fecha, debido a que se tiene que consultar la agenda de los dos funcionarios.

En consecuencia, durante la semana se conocerá qué día serán citados.