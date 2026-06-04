La región de Puno enfrenta un alarmante incremento de casos de sarampión, acumulando un total de 480 contagios confirmados y 123 casos sospechosos. La provincia de San Román se ha convertido en el epicentro del brote al concentrar el 84 % de los infectados, registrándose las cifras más altas en las localidades de Juliaca (285 casos) y San Miguel (91 casos), seguidas por San Pedro de Putina Punco (35) y la ciudad de Puno (32).

​Las autoridades de la Red de Salud de San Román precisaron que los adolescentes y jóvenes representan el grupo de población más afectado por la enfermedad en esta ola de contagios.

La gravedad de la situación ha llevado a la hospitalización de cuatro pacientes en el Hospital Carlos Monge Medrano, entre los que se encuentran un adulto y tres menores de edad que actualmente reciben atención médica especializada en el servicio de pediatría.

​Por su parte, la coordinación de Inmunizaciones advirtió sobre el alto riesgo en el que se encuentra la región de Puno, ya que la campaña de barrido de vacunación apenas ha alcanzado un 52 % de cobertura general. Esta situación preocupa gravemente a los profesionales, especialmente en lo que respecta a los niños menores de 5 años, quienes presentan los niveles más bajos de protección inmunológica a pesar de ser el grupo más vulnerable a sufrir complicaciones severas derivadas del virus.