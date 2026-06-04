A pocos días de la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori realizó una actividad de cierre de campaña en la región Lambayeque, donde estuvo acompañada por su hija durante la última etapa de su recorrido por el norte del país.

La jornada también contó con la presencia de observadores de la Unión Europea, quienes asistieron para supervisar el desarrollo de la actividad política y verificar las condiciones en las que se realizó el acto público.

Durante su presentación, la postulante de Fuerza Popular anunció propuestas para la región, entre ellas la construcción de la represa La Calzada y la implementación de canales de riego. Asimismo, planteó facilitar el acceso a fertilizantes de menor costo para los agricultores locales.

Fujimori también ofreció impulsar la entrega de títulos de propiedad, fortalecer las acciones contra la inseguridad ciudadana y promover la actividad turística en la zona.