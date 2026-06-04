El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de no autorizar su mitin de cierre de campaña y calificó la medida como desproporcionada.

A través de un comunicado difundido este miércoles, sostuvo que la restricción afecta el derecho a la participación política en el marco de la segunda vuelta electoral.

Sánchez afirmó que todas las organizaciones políticas deben contar con las mismas condiciones para dirigirse a la ciudadanía y señaló que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático. A decir del candidato, las actividades de su campaña han sido planificadas respetando el orden público, la seguridad y las normas vigentes.

El postulante indicó que su agrupación buscará revertir la decisión por las vías legales correspondientes y precisó que no está solicitando privilegios, sino igualdad de trato durante el proceso electoral. En ese sentido, expresó su confianza en que la medida pueda ser revisada antes del cierre oficial de la campaña.

Asimismo, consideró que la negativa habría sido adoptada por funcionarios de la comuna sin evaluar su impacto político y democrático. Por ello, exhortó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a reconsiderar la decisión y corregir lo que calificó como una situación de inequidad.

El líder de Juntos por el Perú sostuvo que la inhabilitación del espacio solicitado no impedirá que su organización continúe difundiendo sus propuestas. Agregó que la defensa de sus derechos se realizará dentro del marco legal y mediante mecanismos democráticos.

Finalmente, Sánchez aseguró que su partido actuará con serenidad y rechazó cualquier escenario de confrontación o desorden. La agrupación informó que mantendrá sus actividades de campaña en los espacios permitidos, mientras evalúa las acciones legales frente a la decisión municipal.

Trascendió que tras el rechazo de la MML, Juntos por el Perú trasladará su cierre de campaña a Campo de Marte.