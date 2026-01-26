La congresista Ruth Luque se pronunció sobre los nuevos cuestionamientos que involucran al presidente José Jerí en el denominado caso ‘Chifagate’ y sostuvo que existirían indicios de tráfico de influencias a raíz de los vínculos revelados entre el mandatario y el empresario Zhihua Yang en medio de una licitación que el Estado otorgó al ciudadano chino.

“No tiene mucho sentido la actuación de la Comisión de Fiscalización pq queda evidenciado que aquí hay un caso de tráfico de influencias en el cuál el señor Jerí está entrampado en sus propias mentiras”

Las declaraciones de Luque se producen luego de que el programa Punto Final informara que la empresa Hidroeléctrica América, cuyo gerente general es el empresario chino Zhihua Yang, solicitó al Ministerio de Energía y Minas una prórroga de tres años para iniciar las obras de una central hidroeléctrica en el río Pachachaca, en Abancay. La solicitud fue presentada apenas tres días antes de una reunión privada entre Jerí y el inversionista asiático.

En ese contexto, Luque cuestionó el manejo del caso por parte de la Comisión de Fiscalización y señaló que, a su juicio, las revelaciones evidencian contradicciones en la versión del presidente.

Presiona para convocar Sesión Extraordinaria

La congresista también ratificó su respaldo a la censura presentada contra el jefe de Estado y aseguró que continuará impulsando el recojo de firmas con el objetivo de forzar una sesión extraordinaria del Congreso.

“Nosotros nos ratificamos en la censura que hemos presentado y vamos a seguir impulsando el recojo de firmas hasta lograr una sesión extraordinaria y que el señor responda de manera pública, como parte del control político frente al uso ilegítimo del Estado”, sostuvo.

Por otro lado, Luque restó relevancia a la reciente caída del presidente en las encuestas y señaló que, más allá de los niveles de aprobación, lo prioritario es garantizar que el poder no sea utilizado para beneficiar intereses privados.

Asimismo, cuestionó otros hechos vinculados al caso, como la invitación cursada por el presidente interino a una veintena de empresarios chinos que contratan con el Estado, entre ellos Zhihua Yang, a una gala privada realizada en el Gran Teatro Nacional en diciembre de 2025.

En respuesta a una pregunta de Diario Correo sobre si esta situación representaría una continuidad del gobierno de Dina Boluarte, la legisladora comparó ambas gestiones y encontró coincidencias en la entrega de resultados en materia de seguridad ciudadana y transparencia con la ciudadanía.

“El señor está más parecido a la gestión de Dina Boluarte y como yo lo dije desde el inicio, sería la continuidad de la señora Boluarte. Se parecen en las mentiras, se parecen en el no resultado que se presenta y ojalá que esas acciones de control político que hagamos permitan un manejo responsable de una transición”.