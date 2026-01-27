El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, reafirmó que su partido fue el primero en pronunciarse a favor de la renuncia del presidente José Jerí tras la difusión de videos que lo vinculan con el empresario chino Zhihua Yang.

“No me hicieron caso. Fue solo un comunicado. Pero fue mi posición”, expresó.​

Consultado sobre las mociones de vacancia presentadas en el Congreso contra el mandatario, Acuña señaló que su bancada actuará conforme a la Constitución, sin imposiciones partidarias.

“Los congresistas de acuerdo a la posición tienen potestad de decidir. No hay mandato imperativo”, precisó ante la prensa.

Defiende su plan de seguridad

Ante los cuestionamientos sobre el alto índice de violencia registrada en La Libertad durante su período como gobernador regional, Acuña aclaró que su responsabilidad consistió en brindar logística a la Policía Nacional, no en diseñar políticas de seguridad ciudadana. Asimismo, afirmó haber invertido más de S/ 120 millones en patrulleros, motocicletas, drones, chalecos antibalas y laboratorios de criminalística.​

“El gobernador que más invirtió en seguridad ciudadana es César Acuña, más de 120 millones. Hemos dado toda la logística, ahora depende del Ministerio del Interior y de la Policía”, sostuvo.

En otro momento, respondió a las críticas por sus viajes durante su gestión, argumentando que cumplió con su rol como autoridad regional.​ Entre sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, el líder de APP anunció que incorporará de inmediato a 5 mil licenciados de las Fuerzas Armadas entre agosto y diciembre de este año, quienes se enfocarán en labores de inteligencia para combatir el crimen organizado y la extorsión.