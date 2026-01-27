La congresista Kira Alcarraz protagonizó un nuevo incidente, esta vez con agentes de la Policía Nacional durante un operativo de control vehicular en San Borja, luego de que el hombre que conducía su vehículo fuera intervenido y detenido por conducir en estado de ebriedad, pues casi duplicó el límite legal permitido por la normativa de tránsito.

En la camioneta, de propiedad de la parlamentaria, Alcarraz viajaba como acompañante cuando fue detenida alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo en la avenida Aviación, en un control a vehículos con lunas polarizadas.

Según las imágenes difundidas por el dominical Punto Final, la legisladora cuestionó la intervención, se negó a entregar las llaves del automóvil y alzó la voz a los policías.

“¿Estoy arrancando el carro? ¿Las llaves? A ti no te voy a dar la llave. El malcriado es usted. ¿Qué, ya empezaste a grabar? ¡Pa’ eso sí son buenos!”, se le escucha decir.

En otro momento, la congresista hace un gesto obsceno con la mano al agente, al percatarse de que este la grababa.

El conductor, identificado como Jhon Daniel Arroyo López, de 29 años, fue sometido a un dosaje etílico que arrojó un resultado superior al máximo permitido, por lo que quedó detenido por disposición del Ministerio Público. Además, se informó a la parlamentaria que la falta cometida conlleva una multa de 2,750 soles y la retención del vehículo

¿Represalias?

El dominical reveló, además, que los policías que participaron en el operativo estarían siendo investigados por Inspectoría, por un presunto abuso de autoridad. Agregaron que, al momento de ser intervenido, el conductor aseguró ser “asesor de un ministro”, pero tal versión –según el programa– no pudo ser confirmada.