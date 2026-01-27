El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, defendió nuevamente al presidente José Jerí tras la controversia desatada por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. El titular del Minam, señaló que el mandatario ya compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para ofrecer explicaciones del caso.

“Sobre el tema de los videos, el presidente se ha puesto a disposición de la Comisión de Fiscalización y se está poniendo a disposición de las investigaciones. Tenemos un líder que se está poniendo a disposición”, afirmó en una entrevista con Canal N.

En esa línea, agregó que las instituciones deben evaluar los hechos con independencia según sus atribuciones y subrayó que se debe priorizar la cohesión del país y concentrarse en los dos ejes centrales del gobierno, como la seguridad nacional y la organización de elecciones transparentes.

“Corresponde que las entidades hagan la valoración en función a sus atribuciones. Pero ahora tenemos que trabajar, hay dos objetivos claros del Gobierno que son la seguridad nacional y trabajar por tener unas elecciones transparentes y responsables”, expresó el ministro.

El encargado de la cartera del Ambiente, enfatizó que el trabajo sectorial del Ejecutivo debe mantenerse firme para garantizar procesos institucionales sólidos de cara a la próxima administración.​ En medio de diferentes mociones de censura contra el jefe de Estado impulsadas desde el Parlamento, Espichán aseguró que respeta la institucionalidad y el proceso de investigación.

“Somos respetuosos del Congreso y de sus facultades, pero hacemos un llamado a la unidad”, exhortó.

Las declaraciones de Espichán coinciden con la postura del canciller Hugo de Zela, quien también respaldó la disposición del presidente a colaborar con las investigaciones. Ambos funcionarios remarcaron la necesidad de preservar el orden institucional frente a los cuestionamientos políticos, en un contexto donde la aprobación de Jerí cayó de 51% a 41% según encuesta de Datum Internacional.​