El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Martín Salas, confirmó que el líder del partido, César Acuña, solicitó públicamente la renuncia de José Jerí a la presidencia de la República. Sin embargo, reconoció que la bancada parlamentaria no ha respaldado de manera unánime esta postura, evidenciando divisiones internas y autonomía de los congresistas para tomar decisiones.

En declaraciones a Canal N, Martín Salas indicó que APP respalda la moción de vacancia presidencial como mecanismo para lograr la salida de José Jerí, aunque no descartan sumarse a una censura si esta avanza más rápido.

A pesar del pronunciamiento oficial del partido, algunos integrantes de la bancada no han adherido al pedido, lo que evidencia una fractura entre la dirigencia y sus representantes en el Congreso.

El vocero de Alianza para el Progreso cuestionó la legitimidad de José Jerí para continuar en el cargo, criticando sus reuniones fuera de Palacio con personas investigadas y recordando su vinculación con el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Además, pidió al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, actuar con objetividad y exigió transparencia en la investigación, mientras destacó la necesidad de un “voto inteligente” de cara al contexto electoral.