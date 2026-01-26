El presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía, David Tuesta, advirtió que la debilidad política del Ejecutivo termina generando un “secuestro fiscal”, en el que el presidente de turno se ve obligado a ceder ante el Congreso para garantizar su permanencia en el cargo.

En entrevista a Diario Correo, David Tuesta señaló que este patrón se evidenció durante el gobierno de Dina Boluarte y, a su juicio, se viene repitiendo en la actual gestión de José Jerí, a quien calificó como un mandatario “aún más débil” tras la difusión de videos sobre reuniones clandestinas con empresarios chinos.

“Hoy es un presidente más débil de lo que ya era cuando nació (asumió la Presidencia), entonces esto abre las puertas para que el Congreso siga asumiendo su rol de arrinconamiento”, sostuvo.

“Lo que se ha venido generando como consecuencia de la debilidad del Ejecutivo es un secuestro. Los presidentes terminan ‘secuestrados’ fiscalmente. Tienen que ‘pagar’ el costo de su permanencia, es decir que no los vaquen, que no los censuren en función de aprobar iniciativas populistas que impulsa el Legislativo con fines electorales, egoístas, de repente con carácter provincial o regional, y el Ejecutivo se ve obligado a darlo para evitar esa salida”, subrayó.

El titular del Consejo Privado de Competitividad sostuvo que la fragilidad del Ejecutivo se refleja en el incremento sostenido del gasto público aprobado por iniciativa del Legislativo.

Precisó que desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo hasta la fecha se han aprobado cerca de 225 iniciativas de gasto, de las cuales 180 corresponden al periodo de Dina Boluarte, con un impacto estimado de 15 mil millones de soles anuales, equivalente a casi dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI). A ello se suman, indicó, los 18 mil millones de soles destinados a los salvatajes de Petroperú, lo que eleva el costo fiscal total a casi cuatro puntos del PBI.

“Es decir, la supervivencia de Dina Boluarte en el gobierno le ha costado al país 15 mil millones se soles anuales al país”, incidió David Tuesta.

(Foto: Archivo GEC)

En el actual gobierno, añadió, entre octubre y diciembre se promulgaron 17 leyes que implican un aumento anual del gasto de mil millones de soles, sin que se hayan observado dichas normas.

El exministro alertó que una eventual censura o vacancia de José Jerí no reduciría la incertidumbre, sino que podría profundizarla, ya que un nuevo presidente encargado sería previsiblemente más débil y, por tanto, más vulnerable a presiones del Congreso.

José Jerí fue designado por el Congreso como presidente de la República la madrugada del viernes 10 de octubre tras la vacancia de Dina Boluarte. (Foto: AFP)

Desde una perspectiva fiscal, David Tuesta advirtió que el crecimiento del gasto corriente compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas. Detalló que el gasto corriente proyectado para 2026 se ha incrementado en 5%, mientras que la inversión pública cae 11% frente a 2025, lo que se traducirá en menos infraestructura y menor bienestar.

David Tuesta afirma que la debilidad del Ejecutivo abre la puerta a iniciativas legislativas populistas.

Finalmente, subrayó que factores como un Fenómeno del Niño o cambios en los precios de los minerales, podrían agravar este escenario, y remarcó que la estabilidad económica depende, en última instancia, de decisiones políticas responsables.