Las autoridades de Bolivia entregaron al Perú a Keysi Salvatierra Vigo, presunta integrantes de la organización criminal Los Pulpos y señalada como conviviente de su cabecilla, Jhonsson Cruz Torres.

De acuerdo a América Noticias, la entrega se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en el puesto fronterizo de Desaguadero, en la región Puno, donde fue recibida por efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Según información policial, la captura de Salvatierra Vigo se concretó en la ciudad de La Paz tras un operativo de inteligencia coordinado entre Perú, Bolivia y Chile, ya que la mujer contaba con una requisitoria vigente.

Posteriormente, fue trasladada a la sede de la Dirincri en Juliaca para las diligencias correspondientes, mientras que las investigaciones buscan determinar su presunto rol en la logística de secuestros y otros delitos cometidos en el norte del país.

A la investigada se le vincula con el secuestro del comerciante Alan Ríos, ocurrido en noviembre de 2021 en Trujillo, caso por el cual la víctima permaneció cautiva durante 14 días.

La Policía considera que su captura representa un golpe al entorno cercano de Jhonsson Cruz Torres, quien continúa prófugo y es uno de los delincuentes más buscados en la región La Libertad, por lo que las labores de búsqueda y cooperación internacional se mantienen activas.