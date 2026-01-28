Un violento ataque se registró la noche del último martes en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Miguel Grau, en el distrito limeño de Comas, cuando presuntos extorsionadores armados dispararon contra un vehículo que hacía transporte colectivo.

El atentado que ocurrió a pesar que la unidad contaba con la presencia de tres pasajeros en su interior, se produjo a la altura del paradero conocido como “Las Lanchas” o “Velasco”.

Según testigos, el automóvil -que no contaba con placas de rodaje- fue atacado por delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, quienes luego huyeron con rumbo desconocido.

Afortunadamente, el conductor y los tres pasajeros resultaron ilesos, aunque el ataque generó momentos de pánico en la zona.

Las primeras hipótesis policiales indican que el atentado estaría vinculado a un caso de extorsión, con el objetivo de exigir el pago de “cupos” a los choferes que operan en esta parte de Comas.