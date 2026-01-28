El juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, rechazó públicamente la recusación presentada por la defensa de Mateo Castañeda, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor del abogado.

En entrevista con Canal N, Concepción Carhuancho manifestó su respeto por la decisión, pero cuestionó la participación del magistrado Morales Saravia, señalado de haber sido abogado de Castañeda, y consideró que debió inhibirse del caso.

El juez explicó que la defensa de Castañeda presentó cuatro pedidos de recusación, todos rechazados, y que la demora en la elevación del recurso de apelación contra la prisión preventiva se debió a la complejidad del caso , que involucraba a seis investigados y transcripciones de resoluciones orales que tomaron más de 20 horas.

El juez recordó que la jurisprudencia vigente establece que los plazos de 24 horas no aplican en casos de prisión preventiva hasta la notificación escrita.

Asimismo, Richard Concepción Carhuancho cuestionó también que el Tribunal Constitucional enviara su caso directamente a la Junta Nacional de Justicia, cuando normalmente correspondería derivarlo a la Autoridad Nacional de Control, entidad que ya había archivado una queja similar por considerar justificada la demora.

Finalmente, reiteró su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y reafirmó su compromiso con la independencia judicial y el respeto a la ley.