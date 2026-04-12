La implementación de los locales de votación para las Elecciones Generales 2026 avanza en el continente americano, donde las misiones diplomáticas peruanas reportan la etapa final de organización del proceso electoral.

En diversas ciudades con alta presencia de connacionales, ya se ultiman detalles para garantizar una jornada ordenada en el exterior.

Entre los principales puntos de votación, Buenos Aires contará con 233 mesas para 115,097 electores, mientras que Santiago tendrá 230 mesas para 113,887 votantes. En Estados Unidos, Nueva York dispondrá de 96 mesas para 47,896 electores; Miami tendrá 112 mesas para 55,530 ciudadanos; y Los Ángeles contará con 83 mesas para 40,180 votantes.

Asimismo, otras ciudades como Córdoba habilitarán 29 mesas para 13,598 electores, y Arica contará con 11 mesas para 5,126 votantes. Estos avances forman parte del despliegue logístico que busca asegurar el derecho al voto de miles de peruanos residentes en América.

En el Perú, la jornada electoral se desarrollará este domingo 12 de abril con la instalación de más de 92 mil mesas de sufragio a nivel nacional.

Las autoridades electorales han dispuesto un amplio despliegue logístico y de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los comicios, en los que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.